〔国际油市〕亚洲柴油利润率升至10周高点,因供应吃紧且套利窗口开启

路透新加坡4月25日电---亚洲柴油利润率周三连续第五个交易日上涨,触及每桶17.07美元的约10周高点,受供应吃紧及东西方套利窗口打开的支撑.

尽管印度巴拉特石油取消标购4万吨350ppm等级柴油,其仍要标购3.5万吨340ppm等级5月到货的柴油.

印度遭遇供应中断,之前印度MRPL因供水问题关闭了日产能30万桶炼厂的生产,而且Numaligarh炼厂也因火灾关闭.

此时正值欧洲供应也在减少,因利润率较差致使开工率下降.

"有机会把中质馏分油运到欧洲(套利),而不是美国西海岸,"一名位于新加坡的交易商表示.

"澳洲对亚洲油品的需求也很强劲."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.45 0.33 0.25 132.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.10 0.30 0.23 131.80

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.45 0.30 0.23 133.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.35 0.42 0.32 133.93

5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.30 0.30 0.23 132.00

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.36 0.30 0.23 132.06 (完)