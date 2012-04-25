〔国际油市〕亚洲柴油利润率升至10周高点,因供应吃紧且套利窗口开启

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透新加坡4月25日电---亚洲柴油利润率周三连续第五个交易日上涨,触及每桶17.07美元的约10周高点,受供应吃紧及东西方套利窗口打开的支撑.
尽管印度巴拉特石油取消标购4万吨350ppm等级柴油,其仍要标购3.5万吨340ppm等级5月到货的柴油.
印度遭遇供应中断,之前印度MRPL因供水问题关闭了日产能30万桶炼厂的生产,而且Numaligarh炼厂也因火灾关闭.
此时正值欧洲供应也在减少,因利润率较差致使开工率下降.
"有机会把中质馏分油运到欧洲(套利),而不是美国西海岸,"一名位于新加坡的交易商表示.
"澳洲对亚洲油品的需求也很强劲."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.45 0.33 0.25 132.12
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.10 0.30 0.23 131.80
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.45 0.30 0.23 133.15
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.35 0.42 0.32 133.93
5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.30 0.30 0.23 132.00
6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.36 0.30 0.23 132.06 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)