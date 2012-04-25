〔国际油市〕亚洲石脑油跨月升水持坚于18美元,受韩国买兴支撑

路透新加坡4月25日电---亚洲石脑油跨月升水周三连续第三个交易日持坚于18美元,受到韩国买兴的支撑.

韩国的三星道达尔(Samsung Total)标购了2.5万吨6月上旬到货的船货,升水可能与湖南石油化学和LG化学本周支付的类似,C&F价每吨较日本报价升水约20.50-21.50美元.

此外,至少其他两个韩国买家也通过私下谈判,锁定了6月上旬到货的油品,升水约为每吨20.00美元.

"整体上C&F升水大体稳定,但更多卖家试图在6月将欧洲油品运到亚洲的可能性,可能稍微打击了人气,"一名北亚的交易商表示.

这打击了石脑油利润率,利润率已经跌至三周半低点每吨升水135.43美元.

欧洲的汽油买需较大概两周前有所减弱.欧洲的汽油买需对石脑油有直接的影响,因石脑油被用于调和汽油.

汽油裂解价差从一周高位跌至两日低点,因随着炼厂维护期的结束,亚洲供给料逐步恢复.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1026.00 -9.50 -0.92 1035.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 111.64 -1.08 -0.96 112.72

97号现货汽油GL97-SIN 136.40 1.10 0.81 135.30

95号现货汽油GL95-SIN 132.85 0.11 0.08 132.74

92号现货汽油GL92-SIN 128.55 -1.10 -0.85 129.65 (完)