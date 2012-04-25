〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差升至七周高位,因需求前景坚挺

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透新加坡4月25日电---亚洲燃料油市场周三进一步小升,即期跨月价差触及七周高位,因需求前景坚挺,尽管买盘动能有所减弱.
5月/6月和6月/7月跨月价差双双走升0.25美元,分别至每吨4.50美元和4.38美元.
仅有约13万吨5月/6月合约成交,前两个交易平均达到30万吨.6月/7月成交量也降至约4万吨,为本周来首次降至10万吨下方.
亚洲交易窗口仅有一笔现货成交.一艘180-cst船货以较新加坡现货报价升水2.00美元的价格成交.
印度的Hindustan Petroleum Corp (HPCL)再度标售最多3万吨高硫燃料油.
新招标将在4月26日结束,当天料将公布招标结果.
另一方面,韩国也给市场提供一定的支撑,其East-West Power 买进5万吨5月船期的燃料油.
另一家企业Western Power预计也将购买6万吨5-6月船期的船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $725.25 $1.85 0.26 $723.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN $716.30 $1.05 0.15 $715.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $720.00 -$1.00 -0.14 $721.00
380CST船用燃料油升水 $3.70 -$2.05 -35.65 $5.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.65 $0.10 6.45 $1.55
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.80 $0.15 5.66 $2.65 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)