〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差升至七周高位,因需求前景坚挺

路透新加坡4月25日电---亚洲燃料油市场周三进一步小升,即期跨月价差触及七周高位,因需求前景坚挺,尽管买盘动能有所减弱.

5月/6月和6月/7月跨月价差双双走升0.25美元,分别至每吨4.50美元和4.38美元.

仅有约13万吨5月/6月合约成交,前两个交易平均达到30万吨.6月/7月成交量也降至约4万吨,为本周来首次降至10万吨下方.

亚洲交易窗口仅有一笔现货成交.一艘180-cst船货以较新加坡现货报价升水2.00美元的价格成交.

印度的Hindustan Petroleum Corp (HPCL)再度标售最多3万吨高硫燃料油.

新招标将在4月26日结束,当天料将公布招标结果.

另一方面,韩国也给市场提供一定的支撑,其East-West Power 买进5万吨5月船期的燃料油.

另一家企业Western Power预计也将购买6万吨5-6月船期的船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $725.25 $1.85 0.26 $723.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN $716.30 $1.05 0.15 $715.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $720.00 -$1.00 -0.14 $721.00

380CST船用燃料油升水 $3.70 -$2.05 -35.65 $5.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.65 $0.10 6.45 $1.55

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.80 $0.15 5.66 $2.65 (完)