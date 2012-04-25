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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 21:47 BJT

〔美国股市〕开高,苹果良好业绩提振人气

路透纽约4月25日电---美国股市周三开高,之前苹果公布的好于预期的财报一扫笼罩市场长达几周的谨慎情绪,并提振了对于财报季的乐观预期.

道琼工业指数.DJI盘初上涨24.51点,或0.19%,报13,026.07点.标准普尔500指数.SPX上涨9.75点,或0.71%,报1,381.72点.Nasdaq指数.IXIC上涨51.08点,或1.72%,报3,012.68点.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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