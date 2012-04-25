美国各类经济指标总览--2012/4/25

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
美国商务部周三公布:美国3月耐久财(耐用品)订单下滑4.2%(预估为下滑1.7%),2月为增长1.9%(前值为增长2.4%).[ID:nSB1510620]
美国商务部周三对3月建筑许可数据做出修正,3月建筑许可年率修正后为76.4万户,前值为74.7万户.[ID:nSB8532554]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)
非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)
平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)
实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.8(3月) +1.0(2月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)
产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.6(4月14日当周) 38.8(4月7日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)
领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)
个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)
企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)
建筑支出(%) -1.1(2月) -0.8(1月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)
建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)
成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)
新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)
工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.2(3月) +1.9(2月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)
供应管理协会制造业指数 53.4(3月) 52.4(2月)
趸售(批发)库存(%) +0.9(2月) 0.6(1月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋; 审校 吴云凌/李军
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)