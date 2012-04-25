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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 22:20 BJT

〔美国热股〕MarketAxess早盘下跌,此前公布的季度获利逊于市场预期

路透4月25日电---电子债券交易平台运营商MarketAxess (MKTX.O)季度获利增加,但略低于分析师预期,因支出增加.

周三早盘交易中,该公司股价跌0.33%,至35.93美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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