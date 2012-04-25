〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.887%,投标倍数为3.09

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透华盛顿4月25日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.887%
中值 0.845%
低值 0.792%
价格/得标
价格 99.941438
高值得标比率 11.97%
投标倍数 3.09
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,005,400
总投标 108,191,519,400
竞争性投标得标 34,977,756,000
非竞争性投标得标 22,249,400
FED附加 940,358,100
初级市场交易商投标 74,775,000,000
初级市场交易商得标 15,070,486,000
直接投标 13,626,000,000
直接投标得标 3,280,000,000
间接投标 19,768,270,000
间接投标得标 16,627,270,000
发行细节
发行日 2012/04/30
到期日 2017/04/30
CUSIP码 912828SS0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)