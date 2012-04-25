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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.887%,投标倍数为3.09

路透华盛顿4月25日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.887%

中值 0.845%

低值 0.792%

价格/得标

价格 99.941438

高值得标比率 11.97%

投标倍数 3.09

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,005,400

总投标 108,191,519,400

竞争性投标得标 34,977,756,000

非竞争性投标得标 22,249,400

FED附加 940,358,100

初级市场交易商投标 74,775,000,000

初级市场交易商得标 15,070,486,000

直接投标 13,626,000,000

直接投标得标 3,280,000,000

间接投标 19,768,270,000

间接投标得标 16,627,270,000

发行细节

发行日 2012/04/30

到期日 2017/04/30

CUSIP码 912828SS0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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