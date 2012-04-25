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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 22:42 BJT

〔美国热股〕General Dynamics下跌,此前公布首季获利减少

路透4月25日电---国防承包商General Dynamics (GD.N)周三公布首季获利减少8.7%,因政府授予合同的速度缓慢,且欧洲作战系统业务导致一笔6,700万美元的非现金盈利调整.

周三早盘交易中,该公司股价跌约2.88%,至68.04美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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