〔美国热股〕Wyndham走强,公司季度获利高于预期

投行观点：COWEN AND COMPANY将RPX CORP目标价从12美元下调至11美元
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路透4月25日电---WYNDHAM WORLDWIDE(WYN.N)公布季度获利高于预期,公司并上调全年财测.
周三早盘交易中,该公司股价涨约3.8%,至48.90美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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