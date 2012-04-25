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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 22:54 BJT

〔美国热股〕礼来早盘上扬,此前公布季度获利超市场预期

路透4月25日电---礼来(Eli Lilly)(LLY.N)季度获利下降,因抗精神病药再普乐销量大跌.但业绩仍轻松打败华尔街预期,受益于抗抑郁药欣百达的强劲销量和市场对公司动物保健品的强健需求.

周三早盘交易中,该公司股价涨约0.9%,至40.32美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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