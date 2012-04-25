〔欧洲汇市〕英国经济意外衰退拖累英镑走势不稳,但后市依旧看好

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
* 英镑下跌,此前数据显示英国意外陷入衰退
* 英镑兑美元从七个半月高位回落
* 但分析师表示,英镑可能进一步走强
路透伦敦4月25日电---英镑兑美元周三从七个半月高位回落,兑欧元同样下跌,此前数据显示,英国经济再次陷入衰退,令英国央行仍有可能推出更多货币刺激政策.
但跌势可能受限,因有观点认为英国前景仍好于欧元区,且预期美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三稍晚讲话时语气将温和.
交易商称,主权投资者逢低买入英镑.
英国国家统计局周三公布数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%,去年第四季GDP为较上季萎缩0.3%.[ID:nSB1510364]
英镑兑美元GBP=D4日内跌0.2%至1.6116美元,英国GDP数据公布后,英镑一度跌至1.6082美元低点.英镑一直远低于日内稍早所及1.6172美元9月初以来最高水平.交易商表示,1.6080美元下方挂有止损单.
数据公布前,欧元兑英镑EURGBP=D4从0.8187英镑附近升至日高0.8222英镑,交易商则称0.8220英镑上方的卖单或限制涨势.
部分分析师表示,市场人士仍较为关注前瞻性数据.
法国巴黎银行预期到今年年中,欧元兑英镑将跌至0.8000英镑,到2013年末将跌至0.7500英镑左右.
下一焦点是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议决议.美联储料将上调美国经济成长预估,但贝南克料不会暗示收紧货币政策,因失业率仍居高不下.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)