〔欧洲汇市〕英国经济意外衰退拖累英镑走势不稳,但后市依旧看好

* 英镑下跌,此前数据显示英国意外陷入衰退

* 英镑兑美元从七个半月高位回落

* 但分析师表示,英镑可能进一步走强

路透伦敦4月25日电---英镑兑美元周三从七个半月高位回落,兑欧元同样下跌,此前数据显示,英国经济再次陷入衰退,令英国央行仍有可能推出更多货币刺激政策.

但跌势可能受限,因有观点认为英国前景仍好于欧元区,且预期美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三稍晚讲话时语气将温和.

交易商称,主权投资者逢低买入英镑.

英国国家统计局周三公布数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%,去年第四季GDP为较上季萎缩0.3%.[ID:nSB1510364]

英镑兑美元GBP=D4日内跌0.2%至1.6116美元,英国GDP数据公布后,英镑一度跌至1.6082美元低点.英镑一直远低于日内稍早所及1.6172美元9月初以来最高水平.交易商表示,1.6080美元下方挂有止损单.

数据公布前,欧元兑英镑EURGBP=D4从0.8187英镑附近升至日高0.8222英镑,交易商则称0.8220英镑上方的卖单或限制涨势.

部分分析师表示,市场人士仍较为关注前瞻性数据.

法国巴黎银行预期到今年年中,欧元兑英镑将跌至0.8000英镑,到2013年末将跌至0.7500英镑左右.

下一焦点是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议决议.美联储料将上调美国经济成长预估,但贝南克料不会暗示收紧货币政策,因失业率仍居高不下.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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