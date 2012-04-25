〔美国FED〕美联储坚持2014年底升息的时间框架

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透华盛顿4月25日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三重申维持利率不变直至至少2014年底的承诺,但对今年稍后是否可能提供进一步刺激政策三缄其口.
美联储形容经济为温和扩张,同3月声明一致,并称失业率已经下降但仍处高位.
美联储官员指出,通胀上升,但大致归咎于能源成本增加,这对物价的影响只是暂时性的.
美联储在货币政策声明中表示,经济状况"可能需要美联储维持异常低利率直至至少2014年底."
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔再度对政策决定持异议,称相信利率需要在该时间框架前被上调.(完)
--编译 李军;审校 于春红
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)