〔美国FED〕美联储坚持2014年底升息的时间框架

路透华盛顿4月25日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三重申维持利率不变直至至少2014年底的承诺,但对今年稍后是否可能提供进一步刺激政策三缄其口.

美联储形容经济为温和扩张,同3月声明一致,并称失业率已经下降但仍处高位.

美联储官员指出,通胀上升,但大致归咎于能源成本增加,这对物价的影响只是暂时性的.

美联储在货币政策声明中表示,经济状况"可能需要美联储维持异常低利率直至至少2014年底."

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔再度对政策决定持异议,称相信利率需要在该时间框架前被上调.(完)