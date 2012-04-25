〔欧元债市〕德债收益率攀升,因长债标售未获足额认购

* 德国标售2044年到期公债技术上看未能获得足额认购

* 收益率处在创纪录低位令投资者退避三舍

* 即将进行的意大利公债标售限制德债跌幅

路透伦敦4月25日电---德国公债收益率周三攀升,之前进行的长期德债标售吸引的投标不及计划标售规模,显示流入避险资产的资金量可能被夸大.

尽管目前投资者看似不愿增加对德债的投资,债市策略师并不排除德债收益率再度测试创纪录低位的可能性,因欧元区在解决债务危机方面面临重重障碍.

西班牙和意大利再度成为危机的风暴中心,投资者仍对本周稍后将进行的意大利公债标售感到不安,交易商称,多数流入这两国债市的资金均是短暂的投机性交易,且成交清淡.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升4个基点,报1.66%.30年期德债DE30YT=TWEB收益率上扬3.5个基点,报2.455%,仍接近1月触及的纪录低位2.337%.

今日进行的2044年到期德债标售的平均收益率为2.41%,不及1月25日标售时的2.62%.此次标售德债的票息为2.5%,为最低的超长期德债票息水平.

德债期货FGBLc1尾盘跌44个跳动点,报140.18,苹果(AAPL.O)公布强劲业绩缓解业绩期的忧虑并刺激风险意愿,这也扶助推低德债.

周三稳定市场的另一个因素是,诸如保险公司或退休基金等长期投资者在本周初大跌后大举买入法国和荷兰公债.

在本周意大利标售更多公债前德债跌幅受限.

意大利将于周五标售62.5亿欧元五年和10年期公债.周四将标售85亿欧元六个月国库券.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率回落3个基点,报5.65%.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率回落6个基点,报5.82%.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)今日稍后将公布利率声明.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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