〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因多头平仓

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。
路透4月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌,交易商称多头平仓及全球供应充足令合约承压.
CBOT小麦期货引领跌势,最新气象预报显示天气状况将对生长中的作物威胁不大.此前天气展望令有关冷空气或导致霜冻伤害的忧虑升温.
小麦价格早盘持坚,但随后回落,交易商锁定获利,因美元持坚且投资者风险胃纳降温.
美国中西部地区及大平原重要种植区域料将出现更多降雨,提振收成.AccuWeather气象学家Jason Nicholls说,未来几日气温料将下跌,但大部分地区将在零度以上.
利比亚当局谷物生产部门主管表示,该国2012年料将进口100万吨小麦.
沙特(沙乌地)阿拉伯Grain Silos and Flour Mills Organization表示,已招标购买440,000吨硬小麦,将于7-9月间付运.
日本农林水产省在一周招标中,欲购买106,200吨美国及加拿大产食用小麦.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低8美分,报每蒲式耳6.16-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为126,346口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 李军
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。
春节长假后，由于市场担忧镍矿供应短缺加剧，国内外镍价再度出现明显回升。沪镍指数从节前最低81310元/吨升至本周一92000元/吨，涨幅超过14%。展望后市，我们认为，镍价中长期走势乐观，但鉴于短期累计涨幅较大，需谨防利好透支后的风险。
0022 GMT * 美元/韩元开盘小幅跌破1,140.0心理关卡后，在该位附近徘徊 * 美元/韩元来到1,141.0的波林格区间下行通道门口 * 韩国央行将公布利率决议，市场预期该行将维持利率于纪录低位 * 韩国央行近期已表示政策将持续宽松 * 国际货币基金组织(IMF)数据显示，韩国可能已减少干预汇市 * 这可能为反驳美国对其操控汇率的指控提供支持(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)