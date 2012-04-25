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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 05:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因多头平仓

路透4月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌,交易商称多头平仓及全球供应充足令合约承压.

CBOT小麦期货引领跌势,最新气象预报显示天气状况将对生长中的作物威胁不大.此前天气展望令有关冷空气或导致霜冻伤害的忧虑升温.

小麦价格早盘持坚,但随后回落,交易商锁定获利,因美元持坚且投资者风险胃纳降温.

美国中西部地区及大平原重要种植区域料将出现更多降雨,提振收成.AccuWeather气象学家Jason Nicholls说,未来几日气温料将下跌,但大部分地区将在零度以上.

利比亚当局谷物生产部门主管表示,该国2012年料将进口100万吨小麦.

沙特(沙乌地)阿拉伯Grain Silos and Flour Mills Organization表示,已招标购买440,000吨硬小麦,将于7-9月间付运.

日本农林水产省在一周招标中,欲购买106,200吨美国及加拿大产食用小麦.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低8美分,报每蒲式耳6.16-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为126,346口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 梁睿雪;审校 李军

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