〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货因触发停损卖单下跌,糖期货上涨

路透纽约/伦敦4月25日电---阿拉比卡咖啡期货周三跌逾4.5%,交易员指因受原产地卖压及近期上涨后进行获利了结所致,这触发停损卖单,导致市场进一步下跌.

原糖期货逆市上涨,扩大从本周稍早触及的11个月低点反弹的趋势,受益于美元略微下跌及逢低吸纳买盘.可可期货则下挫.

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低6.75美分,或3.7%,报每磅1.7675美元,稍早跌至1.7525美元.该合约高于上周触及的18个月低位1.739美元.

大量结清多头部位交易使该主力合约的成交量远高于18,600口.

交易员称,罗布斯塔咖啡从主产国越南开始较大规模流出,此前农户因寄望价格上涨而惜售.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低24美元,报每吨2,025美元.

交易商称,原糖期货上涨,此前对巴西糖丰产的预期使本周稍早糖价跌至数月低点,逢低吸纳买盘及5月/7月套利交易提振了市场.

经纪商称,市场人士持续将部位调整出现货5月合约SBK2,目前距下周一合约到期只剩三个交易日.

ICE-5月原糖期货SBc1涨0.04美分,报每磅22.04美分,交投最活跃的7月合约SBN2升0.19美分,报每磅21.80美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1涨4.20美元,或0.7%,报每吨586.9美元.

ICE-7月可可期货CCc2下挫33美元,或1.4%,报每吨2,251美元,伦敦7月可可期货LCCc2下滑15英镑,报每吨1,490英镑.(完)