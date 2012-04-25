〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货因触发停损卖单下跌,糖期货上涨

《台湾重要政经日程》--2月23日-10月10日
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路透纽约/伦敦4月25日电---阿拉比卡咖啡期货周三跌逾4.5%,交易员指因受原产地卖压及近期上涨后进行获利了结所致,这触发停损卖单,导致市场进一步下跌.
原糖期货逆市上涨,扩大从本周稍早触及的11个月低点反弹的趋势,受益于美元略微下跌及逢低吸纳买盘.可可期货则下挫.
洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低6.75美分,或3.7%,报每磅1.7675美元,稍早跌至1.7525美元.该合约高于上周触及的18个月低位1.739美元.
大量结清多头部位交易使该主力合约的成交量远高于18,600口.
交易员称,罗布斯塔咖啡从主产国越南开始较大规模流出,此前农户因寄望价格上涨而惜售.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低24美元,报每吨2,025美元.
交易商称,原糖期货上涨,此前对巴西糖丰产的预期使本周稍早糖价跌至数月低点,逢低吸纳买盘及5月/7月套利交易提振了市场.
经纪商称,市场人士持续将部位调整出现货5月合约SBK2,目前距下周一合约到期只剩三个交易日.
ICE-5月原糖期货SBc1涨0.04美分,报每磅22.04美分,交投最活跃的7月合约SBN2升0.19美分,报每磅21.80美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1涨4.20美元,或0.7%,报每吨586.9美元.
ICE-7月可可期货CCc2下挫33美元,或1.4%,报每吨2,251美元,伦敦7月可可期货LCCc2下滑15英镑,报每吨1,490英镑.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%