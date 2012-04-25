〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加81亿美元--iMoneyNet

《台湾重要政经日程》--2月23日-10月10日
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路透纽约4月25日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至4月24日的最近一周美国货币市场基金资产增加81亿美元,至2.561万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加118.7亿美元,至2.285万亿美元;而免税货币市场基金资产减少37.7亿美元,至2,769.2亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第12周保持在0.03%.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%