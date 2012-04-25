〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货升至2008年来最高,但收盘从高位回落

路透4月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至2008年中来最高,交易商说,因担忧南美大豆收成的规模,但大豆期货尾盘缩减升幅.

周三市场消息人士称,传闻上日中国买入50-100万吨美国大豆,这也利多大豆市场.

近月大豆触及每蒲式耳14.93美元,此为2008年7月来近月合约最高价,不过收盘从高位回落约20美分.近月大豆合约在2008年7月创下每蒲式耳16.63美元的纪录高位.

近月豆粕合约SMc1触及每短吨422.80美元,此为近月豆粕合约自2009年7月来的最高价.

基金因跨市场套利交易买入CBOT大豆,卖出CBOT玉米,这也支持大豆市场.

本周民间分析师下调对阿根廷大豆的收成预估,因乾旱及霜冻.不过,阿根廷潘帕斯部份地区的大豆收成多于预期.该处正进行收割.

芝加哥商业交易所(CME)称将降低大豆期货交易保证金要求,但上调豆粕期货交易的保证金要求,新例在周三收市后生效.

CBOT-5月大豆期货SK2收升12-1/4美分,报14.73-1/2美元.

5月豆粕合约SMK2收高1.8美元,报每短吨413.9美元.5月豆油合约BOK2收升0.36美分,收报每磅55.65美分.

今日CBOT预估大豆成交量为348,425口,豆油成交量为159,084口,豆粕成交量为120,455口.

以下为CBOT农产品期货在1859 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 611.00 -7.25 -1.2% -5.5%

CBOT大豆Sc1 1473.50 12.25 0.8% 22.9%

CBOT豆粕SMc1 413.90 1.80 0.4% 33.8%

CBOT豆油BOc1 55.65 0.36 0.7% 6.8%

CBOT小麦Wc1 616.50 -8.00 -1.3% -5.6%

CBOT稻米RRc1 1574.50 8.00 0.5% 7.8%

EU小麦BL2H0 212.50 -2.00 -0.9% 4.9%

NYMEX原油期货CLc1 104.14 0.58 0.6% 5.4%

道琼工业指数.DJI 13,081 80 0.6% 7.1%

现货金XAU= 1641.88 0.15 0.0% 5.0%

欧元/美元EUR= 1.3230 0.0036 0.3% 2.2%

美元指数.DXY 79.0010 -0.2240 -0.3% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 1137 21 1.9% -34.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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