〔美国债市〕较长期美国公债价格下跌,因美联储按兵不动

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透纽约4月25日电---较长期美国公债周三收低,而中期公债小涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示,尽管失业率居高不下,但并不急于推出第三轮公债购买计划来刺激美国经济.
美国公债收益率(殖利率)一度激升,因此前美联储公布经济和利率预估.美联储上调美国2012年经济成长预估,但调降2013和2014年经济成长预估.
公债收益率日内基本持平,因美联储维持货币政策立场不变,投资者将焦点转向将于5月4日公布的5月就业数据,以寻找更多有关美国经济力道的线索.
"我认为今天发生的事情不足以令任何人十分确定市场未来的走向,"Keefe, Bruyette and Woods美国公债和机构交易主管James Newman说.
尽管失业率持续高企,但美联储称就业市场正在改善.失业率仍将是推动经济和利率预期主要因素,随着美国总统大选日益临近,失业数据也变得愈发关键.
"就业问题才是真正影响美联储政策决定的因素,也将影响大选.随着总统竞选日趋白热化,这个问题变得更为重要,"Newman说.
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2