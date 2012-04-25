〔美国债市〕较长期美国公债价格下跌,因美联储按兵不动

路透纽约4月25日电---较长期美国公债周三收低,而中期公债小涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示,尽管失业率居高不下,但并不急于推出第三轮公债购买计划来刺激美国经济.

美国公债收益率(殖利率)一度激升,因此前美联储公布经济和利率预估.美联储上调美国2012年经济成长预估,但调降2013和2014年经济成长预估.

公债收益率日内基本持平,因美联储维持货币政策立场不变,投资者将焦点转向将于5月4日公布的5月就业数据,以寻找更多有关美国经济力道的线索.

"我认为今天发生的事情不足以令任何人十分确定市场未来的走向,"Keefe, Bruyette and Woods美国公债和机构交易主管James Newman说.

尽管失业率持续高企,但美联储称就业市场正在改善.失业率仍将是推动经济和利率预期主要因素,随着美国总统大选日益临近,失业数据也变得愈发关键.

"就业问题才是真正影响美联储政策决定的因素,也将影响大选.随着总统竞选日趋白热化,这个问题变得更为重要,"Newman说.