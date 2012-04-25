〔加拿大股市〕大幅收高,受苹果财报和美联储声明提振

路透多伦多4月25日电---加拿大股市主要股指周三大幅收高,苹果喜人业绩提振投资者信心,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申利率到至少2014年底以前都不会上调的预期.

美联储主席贝南克表示,如果经济需要,美联储将"毫不犹豫"推出另一轮公债购买计划来打压借贷成本.此番言论令许多风险较高资产扩大涨幅.

加拿大10个主要板块几乎全部收高,权重较高的资源板块引领大盘走升.

走升的主要股票有Potash (POT.TO),升近4%至43.65加元;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升3.4%至32.37加元;Canadian National Railway (CNR.TO)涨1.9%,报82.79加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.96点,或1.1%,收报12,111.06点.

周二加拿大最大的移动通讯企业Rogers Communications (RCIb.TO)公布财报逊于预期,令大盘承压.Rogers股价跌近6%,至每股36.81加元,此前公司公布季度获利下降16%,因竞争愈发激烈,伤及有线电视和移动通信部门.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI