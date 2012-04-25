〔加拿大股市〕大幅收高,受苹果财报和美联储声明提振

《台湾重要政经日程》--2月23日-10月10日
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路透多伦多4月25日电---加拿大股市主要股指周三大幅收高,苹果喜人业绩提振投资者信心,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申利率到至少2014年底以前都不会上调的预期.
美联储主席贝南克表示,如果经济需要,美联储将"毫不犹豫"推出另一轮公债购买计划来打压借贷成本.此番言论令许多风险较高资产扩大涨幅.
加拿大10个主要板块几乎全部收高,权重较高的资源板块引领大盘走升.
走升的主要股票有Potash (POT.TO),升近4%至43.65加元;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升3.4%至32.37加元;Canadian National Railway (CNR.TO)涨1.9%,报82.79加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.96点,或1.1%,收报12,111.06点.
周二加拿大最大的移动通讯企业Rogers Communications (RCIb.TO)公布财报逊于预期,令大盘承压.Rogers股价跌近6%,至每股36.81加元,此前公司公布季度获利下降16%,因竞争愈发激烈,伤及有线电视和移动通信部门.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%