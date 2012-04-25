〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,触及七个月高位

路透多伦多4月25日电---加元兑美元周三触及七个月高位,因欧债忧虑缓解而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将维持利率直至至少2014年底,而此前一周加拿大央行刚暗示可能将撤走刺激措施.

美联储重申维持利率不变直至至少2014年底的承诺,但对今年稍后是否可能提供进一步刺激政策三缄其口.美联储形容经济为温和扩张,同3月声明一致,并称失业率已经下降但仍处高位.[ID:nSB1511392]

但美联储主席贝南克表示,如果经济需要,美联储将毫不犹豫推出又一轮购买债券计划,以拉低借款成本.

升息或升息预期通常透过吸引国际资本流动来帮助货币走强.如果加拿大较美联储提前升息,加元兑美元可能将进一步上涨.

加元/美元CAD=D4收报0.9835加元,或1.0168美元,高于周二尾盘时的0.9880加元,或1.0121美元.盘中触及9月19日以来最高位0.9823加元.

道明证券(TD Securities)资深固定收益策略师Andrew Kelvin称,两大央行货币政策"截然不同",预计2013年底前加元/美元最终将涨至0.950加元,或1.050美元.

加元亦因股市上涨而受益.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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