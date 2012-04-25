〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,触及七个月高位

《台湾重要政经日程》--2月23日-10月10日
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路透多伦多4月25日电---加元兑美元周三触及七个月高位,因欧债忧虑缓解而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将维持利率直至至少2014年底,而此前一周加拿大央行刚暗示可能将撤走刺激措施.
美联储重申维持利率不变直至至少2014年底的承诺,但对今年稍后是否可能提供进一步刺激政策三缄其口.美联储形容经济为温和扩张,同3月声明一致,并称失业率已经下降但仍处高位.[ID:nSB1511392]
但美联储主席贝南克表示,如果经济需要,美联储将毫不犹豫推出又一轮购买债券计划,以拉低借款成本.
升息或升息预期通常透过吸引国际资本流动来帮助货币走强.如果加拿大较美联储提前升息,加元兑美元可能将进一步上涨.
加元/美元CAD=D4收报0.9835加元,或1.0168美元,高于周二尾盘时的0.9880加元,或1.0121美元.盘中触及9月19日以来最高位0.9823加元.
道明证券(TD Securities)资深固定收益策略师Andrew Kelvin称,两大央行货币政策"截然不同",预计2013年底前加元/美元最终将涨至0.950加元,或1.050美元.
加元亦因股市上涨而受益.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%