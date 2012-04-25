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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 05:12 BJT

〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,符合市场预期

路透惠灵顿4月26日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期.

接受路透调查的16名分析师此前一致预期新西兰央行此次将保持利率不变,多数预计央行首次升息将在今年第四季甚至是2013年.

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