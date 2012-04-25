《美债周四展望》公债价格料下跌,因美联储不急于推出QE3计划

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约4月25日电---较长期美国公债周三收低,而中期公债小涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示,尽管失业率居高不下,但并不急于推出第三轮公债购买计划来刺激美国经济.

美国公债收益率(殖利率)一度激升,因此前美联储公布经济和利率预估.美联储上调美国2012年经济成长预估,但调降2013和2014年经济成长预估.

公债收益率日内基本持平,因美联储维持货币政策立场不变,投资者将焦点转向将于5月4日公布的5月就业数据,以寻找更多有关美国经济力道的线索.

"我认为今天发生的事情不足以令任何人十分确定市场未来的走向,"Keefe, Bruyette and Woods美国公债和机构交易主管James Newman说.

尽管失业率持续高企,但美联储称就业市场正在改善.失业率仍将是推动经济和利率预期主要因素,随着美国总统大选日益临近,失业数据也变得愈发关键.

"就业问题才是真正影响美联储政策决定的因素,也将影响大选.随着总统竞选日趋白热化,这个问题变得更为重要,"Newman说.

周三稍早公债价格因美国数据短暂缩减跌幅.美国政府公布,3月耐久财订单下滑4.2%,此为三年来最大按月跌幅,受累于飞机需求下跌及全球增长放缓.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌4/32,收益率报1.99%,稍早收益率高见2.04%.周二尾盘报1.97%.

五年期公债US5YT=RR升1/32,收益率报0.84%,和上日尾盘变动不大.

30年期公债US30YT=RR价格下跌14/32,收益率报3.15%,高于周二尾盘的3.13%.

**公债标售**

美国财政部标售的350亿美元五年期公债得到强劲需求,外国央行及其他间接投标者的兴致意外强劲.

这次标售的得标利率为0.887%,仅略高于12月标售时的得标利率0.880%,后者创下得标利率最低纪录.今日标售的投标倍数为三个月来最强.

"标售的所有统计结果都激励人心,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.

财政部周四将标售290亿美元的七年期新债.

在周三午后初段的发行前交易(when-issued),新的七年期公债预期收益率为1.4130%,低于3月标售收益率高值的1.5900%.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红/李军

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