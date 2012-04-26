〔金砖国家〕4月25日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.04%,报1,011.54点.
中国股市:沪综指连续第二日收高,受政策放松预期和房地产调控松动迹象刺激,地产股大幅上扬提振大盘收于2,400点上方.分析人士认为,场外资金料持续入市,股指短线继续上涨并测试前期高点2,478点可能性较大.沪综指.SSEC收报2,406.813点,涨17.979点,或0.75%;今日上海A股成交额1,128亿元人民币,上交易日为1,171亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市回吐稍早涨幅收跌,因中资互联网巨头腾讯控股重挫,抵消了地产股的强势.之前内地媒体报导称,政府在考虑方案支持房价.港股成交跌至1月16日以来最低,恒生指数.HSI收低0.15%至20,646.29点.恒生国企指数.HSCE收跌0.04%至10,812.79.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动仍然较小,尽显投资者谨慎心态.人民币兑美元收报6.3041,中间价为6.2923. [CNY/CN][ID:nSB1510464]
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印度股市:下跌,此前标准普尔将该国评级展望从稳定下调至负面,增强了市场对该国经济基本面恶化的担忧.指标BSE指数.BSESN收低0.33%至17,151.29点.[.BO][ID:nL3E8FP7OB]
印度汇市:标准普尔调降该国评级展望后,卢比承压.交易商预计央行也面临采取措施以防止市场进一步下跌的压力.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至52.745,之后反弹至52.54/5500.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,583.420点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.32%至836.57点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.12%至29.3850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.04%,报38.7550.
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巴西股市:银行类股下挫,因市场担心坏账损及获利.此前Itau Unibanco(ITUB4.SA)高管称,今年将计提更多资金以覆盖正在增加的坏账损失.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.36%至61,750.38点.[ID:nL2E8FPFJP]
巴西汇市:巴西雷亚尔变动不大,投资者等待央行声明,声明可能暗示未来利率或将调降.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.06%至1.8820.[ID:nL2E8FPCER]
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南非股市:在清淡交投中小幅上涨,包括Lonmin(LONJ.J)在内的资源企业领涨,因预期中国需求料提升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.66%至30,021.05点.综合指数.JALSH收涨0.61%至34,028.81点.[.J] [ID:nL6E8FPE62]
南非汇市:南非兰特兑美元一度上涨0.5%至三周新高,且有可能连续第二天上扬,因全球市场人气正面令高收益资产仍受追捧.截至1608GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3涨0.26%,报7.7680,早先曾触及7.7510,为4月4日来高位.[ZAR/][ID:nL6E8FPESM]
--编译 洪曦;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。