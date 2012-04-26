〔金砖国家〕4月25日股汇市收盘纵览

路透4月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.04%,报1,011.54点.

中国股市:沪综指连续第二日收高,受政策放松预期和房地产调控松动迹象刺激,地产股大幅上扬提振大盘收于2,400点上方.分析人士认为,场外资金料持续入市,股指短线继续上涨并测试前期高点2,478点可能性较大.沪综指.SSEC收报2,406.813点,涨17.979点,或0.75%;今日上海A股成交额1,128亿元人民币,上交易日为1,171亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市回吐稍早涨幅收跌,因中资互联网巨头腾讯控股重挫,抵消了地产股的强势.之前内地媒体报导称,政府在考虑方案支持房价.港股成交跌至1月16日以来最低,恒生指数.HSI收低0.15%至20,646.29点.恒生国企指数.HSCE收跌0.04%至10,812.79.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动仍然较小,尽显投资者谨慎心态.人民币兑美元收报6.3041,中间价为6.2923. [CNY/CN][ID:nSB1510464]

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印度股市:下跌,此前标准普尔将该国评级展望从稳定下调至负面,增强了市场对该国经济基本面恶化的担忧.指标BSE指数.BSESN收低0.33%至17,151.29点.[.BO][ID:nL3E8FP7OB]

印度汇市:标准普尔调降该国评级展望后,卢比承压.交易商预计央行也面临采取措施以防止市场进一步下跌的压力.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至52.745,之后反弹至52.54/5500.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,583.420点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.32%至836.57点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.12%至29.3850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.04%,报38.7550.

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巴西股市:银行类股下挫,因市场担心坏账损及获利.此前Itau Unibanco(ITUB4.SA)高管称,今年将计提更多资金以覆盖正在增加的坏账损失.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.36%至61,750.38点.[ID:nL2E8FPFJP]

巴西汇市:巴西雷亚尔变动不大,投资者等待央行声明,声明可能暗示未来利率或将调降.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.06%至1.8820.[ID:nL2E8FPCER]

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南非股市:在清淡交投中小幅上涨,包括Lonmin(LONJ.J)在内的资源企业领涨,因预期中国需求料提升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.66%至30,021.05点.综合指数.JALSH收涨0.61%至34,028.81点.[.J] [ID:nL6E8FPE62]

南非汇市:南非兰特兑美元一度上涨0.5%至三周新高,且有可能连续第二天上扬,因全球市场人气正面令高收益资产仍受追捧.截至1608GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3涨0.26%,报7.7680,早先曾触及7.7510,为4月4日来高位.[ZAR/][ID:nL6E8FPESM]