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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--4月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布一周初请失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售

1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布一周抵押贷款利率

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存数据

1500 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1700 - 财政部标售七年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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