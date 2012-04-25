全球外汇市场4月26日主要消息

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月25日(三)
2350 - 日本资本流动数据
4月26日(四)
-- - 德国4月消费者物价指数(CPI)初值
0730 - 欧洲央行总裁德拉吉将在该央行和欧盟执委会联合会议上致开幕词.
0745 - 欧央行副总裁冈斯坦西欧将在该央行和欧盟执委会联合会议上公布欧洲金融一体化报告.
0800 - 意大利4月企业景气指数
0900 - 欧元区4月企业景气指数
1000 - 英国4月工业联盟(CBI)零售销售差值
1200 - 荷兰财长Jan Kees de Jager将在国会就欧元区发言.
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
1300 - 美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)在哥伦比亚大学举办的一场会议上发表讲话.
1400 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在该央行和欧盟执委会联合会议上致闭幕词.
1400 - 美国3月成屋待完成销售
1500 - 美国4月堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数
1845 - 美国财政部负责国际市场与发展的助理部长Marisa Lago参加国务院主办的一次会议并参加讨论.
2000 - 美国财政部长盖特纳在2012美中战略与经济对话前,就美国和全球经济体发表讲话.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
2330 - 日本3月全国CPI和4月东京地区CPI
2330 - 日本3月所有家庭支出
2330 - 日本3月失业率和求才求职比
2350 - 日本3月工业生产初值
2350 - 日本3月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。