全球外汇市场4月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月25日(三)

2350 - 日本资本流动数据

4月26日(四)

-- - 德国4月消费者物价指数(CPI)初值

0730 - 欧洲央行总裁德拉吉将在该央行和欧盟执委会联合会议上致开幕词.

0745 - 欧央行副总裁冈斯坦西欧将在该央行和欧盟执委会联合会议上公布欧洲金融一体化报告.

0800 - 意大利4月企业景气指数

0900 - 欧元区4月企业景气指数

1000 - 英国4月工业联盟(CBI)零售销售差值

1200 - 荷兰财长Jan Kees de Jager将在国会就欧元区发言.

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

1300 - 美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)在哥伦比亚大学举办的一场会议上发表讲话.

1400 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在该央行和欧盟执委会联合会议上致闭幕词.

1400 - 美国3月成屋待完成销售

1500 - 美国4月堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数

1845 - 美国财政部负责国际市场与发展的助理部长Marisa Lago参加国务院主办的一次会议并参加讨论.

2000 - 美国财政部长盖特纳在2012美中战略与经济对话前,就美国和全球经济体发表讲话.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

2330 - 日本3月全国CPI和4月东京地区CPI

2330 - 日本3月所有家庭支出

2330 - 日本3月失业率和求才求职比

2350 - 日本3月工业生产初值

2350 - 日本3月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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