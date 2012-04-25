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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 06:52 BJT

《综述》美联储坚持既有立场,但表示若有需要准备采取更多刺激措施

* 贝南克暗示,对美联储政策立场感到宽慰

* 若美国经济疲软,仍准备进一步购买债券

* 美联储政策委员会:首次升息不会早于2014年底

* 调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期

路透华盛顿4月25日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.

在美联储为期两天会议后发表的声明中,美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申,预料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.

美联储还调整经济预估,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.美联储修正经济增长预期,以及立场最为温和的联储官员改变对首次升息时间的看法,表明美联储采取更多行动以助推美国经济复苏的意愿降低.

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