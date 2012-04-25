《综述》美联储坚持既有立场,但表示若有需要准备采取更多刺激措施

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
* 贝南克暗示,对美联储政策立场感到宽慰
* 若美国经济疲软,仍准备进一步购买债券
* 美联储政策委员会:首次升息不会早于2014年底
* 调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期
路透华盛顿4月25日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.
在美联储为期两天会议后发表的声明中,美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申,预料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.
美联储还调整经济预估,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.美联储修正经济增长预期,以及立场最为温和的联储官员改变对首次升息时间的看法,表明美联储采取更多行动以助推美国经济复苏的意愿降低.
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。