中国将派特使赴南北苏丹劝和促谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月25日电---中国政府官员周三表示，中国政府非洲事务特使钟建华不久将赴苏丹和南苏丹访问，继续劝和促谈，中方同时还与美国合作推动两国停止边境冲突。南北苏丹的边境冲突已经引发两国可能爆发全面战争的担忧。

南苏丹指责苏丹对其边境产油地区发动更多袭击，此前南苏丹已表示将从哈季利季（Heglig）油田地区撤军。

中国国家主席胡锦涛周二同南苏丹总统基尔举行会谈时表示，南北苏丹应当恢复谈判。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示：“中国政府非洲事务特使钟建华不久将赴两国访问，继续劝和促谈。”

他还称，“中方对南北苏丹局势持续紧张表示关切和忧虑”，并再次呼吁双方保持冷静克制。

中国外交部副部长崔天凯在另一个记者会上表示，中方正在同美方合作，努力推动解决南北苏丹危机。

他指出，中美两国的特使正在进行非常密切的接触。（完）