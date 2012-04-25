〔路透调查〕美初级交易商预计联储推出QE3的机率不到三分之一(更新版)

欧洲经济：欧盟执委会警告法国经济失衡，并批评德国和意大利
路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。
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路透纽约4月25日电---路透调查显示,多数大型华尔街机构的分析师认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币刺激政策以提振经济的可能性不到三分之一.
13家初级交易商的预估中值为,美联储最终推出第三轮量化宽松政策(QE3)的机率为30%.
此次调查在周三美联储结束两天政策会议后进行.联储主席贝南克称,如果认为有必要,联储将"毫不犹豫地"采取更多举措以刺激经济.
不过,贝南克没有暗示第三轮公债购买计划即将推出.
"(美联储)声明和新闻发布会强化了我们的观点,即除非经济前景严重恶化,否则联储不太可能推出QE3."巴克莱资本驻纽约首席分析师Dean Maki表示.巴克莱认为,出台QE3的可能性为30%.
这些初级交易商中,有部分分析师认为美联储周三声明没有给出有关QE3可能性的新暗示.联储调整了经济预估以确认就业市场改善,以及今年经济成长强于预期.
在4月9日进行的类似调查中,16家初级交易商中有11家表示,美联储最终将推出QE3.[ID:nST0450506].
联储已进行两轮量化宽松(QE1和QE2),总计买进2.3兆(万亿)美元的美国公债和抵押支持债券(MBS).
当前美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划延长联储债券仓位的存续期,以期压低抵押贷款利率等长期利率.这项操作预定持续到6月.
周三的调查显示,10家交易商认为,如果美联储启动QE3,将会同时购买美国公债和MBS.另有四家表示,央行将会只关注于购买MBS.
调查称,14家初级交易商中有八家认为,联储将在2014年下半年开始升息.另有五家预测在这之前就会升息.一家预测会在2014年后.
美联储在周三的政策声明中重申,当前经济状况"为联邦基金利率至少在2014年底之前维持在超低水准提供了理由."[ID:nSB8532706].
美国共有21家初级交易商.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2