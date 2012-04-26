默多克接受质询,否认操纵英国政坛

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月25日电---鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）周三反驳对其指控，称未利用其媒体帝国操纵英国首相换届。这场质询震荡英国政界，让许多当权者不安。
这位全球最具影响力的媒体大亨接受法官质询，是新闻集团(NWSA.O)丑闻的关键时刻。有指控称英国高官、警方和新闻集团相互勾结，这再度引发公众长期以来对英国巨富、媒体和权力阶层之间关系密切的担忧。
默多克去年接受英国议会质询时，回应非常迟缓。而这次不同，81岁的默多克全程保持冷静、思路清晰，称他希望利用这次听证会来澄清一些事。
他表示：“我从未向哪位首相索取过任何东西。”
默多克还被问及他与政界及英国富人的关系。默多克经常讽刺英国权贵势利眼、效率低。
去年默多克旗下的《世界新闻报》爆出电话窃听丑闻，事态失控，英国首相卡梅伦7月时不情愿地下达质询令，被迫站在了默多克媒体帝国的对立面，而该集团一年前曾助卡梅伦上台。
默多克旗下的《太阳报》和《泰晤士报》近期颇受争议，这也拖累卡梅伦面临执政后最糟糕的时期，外界要求其开除一名被控与新闻集团勾结的部长级官员。而卡梅伦周三在议会称，各党派政界人士都与默多克交往过密。
卡梅伦对反对党议员称：“我认为下议院各方都需扪心自问。我们都跟鲁伯特·默多克关系太近了。”
预计未来数月，卡梅伦及至少两名英国前首相将接受质询。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。