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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 07:05 BJT

〔东京汇市〕美元盘初整理FED会后跌势,英镑/美元触及七个月高点

2241GMT---美元周四在亚洲交易时段盘初整理跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,如果有必要,他"会毫不犹豫地"采取更多措施支持经济.

美元指数.DXY跌至近三周低点79.060,而美元/日圆JPY=下滑至81.323.欧元/美元EUR=报1.32190.

英镑再次成为市场焦点,兑美元触及七个月高位,尽管英国陷入衰退.英镑/美元GBP=D4报1.6162美元,在贝南克讲话后一度触及1.6172.交易商称,在1.6080美元下方有止损单.

今日在亚洲方面没有什么对市场有重大影响的数据出炉.日本央行周五举行的政策会议受到关注,该央行料将扩大资产购买规模.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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