〔东京汇市〕美元盘初整理FED会后跌势,英镑/美元触及七个月高点

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
2241GMT---美元周四在亚洲交易时段盘初整理跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,如果有必要,他"会毫不犹豫地"采取更多措施支持经济.
美元指数.DXY跌至近三周低点79.060,而美元/日圆JPY=下滑至81.323.欧元/美元EUR=报1.32190.
英镑再次成为市场焦点,兑美元触及七个月高位,尽管英国陷入衰退.英镑/美元GBP=D4报1.6162美元,在贝南克讲话后一度触及1.6172.交易商称,在1.6080美元下方有止损单.
今日在亚洲方面没有什么对市场有重大影响的数据出炉.日本央行周五举行的政策会议受到关注,该央行料将扩大资产购买规模.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。