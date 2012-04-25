〔货币市场〕房利美每月例行的MBS还本付息推升回购利率

路透纽约4月25日电---一般抵押回购利率在隔夜市场和周三走高,因房屋贷款机构房利美(Fannie Mae)从回购市场收回资金用于每月例行的抵押支持证券(MBS)还本付息.

在4月15日美国报税截止日刚刚过去的4月17日,回购利率约为16基点,到4月20日(周五)跌至12基点.

但分析师称,回购利率在周三升至略高于20基点的水平,因房利美在回购市场撤回资金以准备每月25日的MBS偿付.

"这些回购利率通常相当稳定且可预料,但供应有较大变动时也会波动,"道明证券(美国)有限公司执行董事Ken Silliman说.

回购利率在4月15日美国报税截止日前后会发生波动,大量美国公债标售进行结算时也会如此.例如,美国财政部本周的两年期、五年期和七年期公债的标售将于4月30日周一结算.

将资金撤出一般抵押回购市场往往会推升利率.一旦债券持有人获得支付,部分现金或将回到回购市场.但一般而言,这部分资金是分配给债券持有者并"任其自由支配的,"Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall指出.

他说,回购利率或将在本周略微下滑,但在下周一再度回升,因下周一是美国本周两年期、五年期和七年期公债标售的结算日.(完)