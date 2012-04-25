〔货币市场〕房利美每月例行的MBS还本付息推升回购利率

欧洲经济：欧盟执委会警告法国经济失衡，并批评德国和意大利
路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。
路透纽约4月25日电---一般抵押回购利率在隔夜市场和周三走高,因房屋贷款机构房利美(Fannie Mae)从回购市场收回资金用于每月例行的抵押支持证券(MBS)还本付息.
在4月15日美国报税截止日刚刚过去的4月17日,回购利率约为16基点,到4月20日(周五)跌至12基点.
但分析师称,回购利率在周三升至略高于20基点的水平,因房利美在回购市场撤回资金以准备每月25日的MBS偿付.
"这些回购利率通常相当稳定且可预料,但供应有较大变动时也会波动,"道明证券(美国)有限公司执行董事Ken Silliman说.
回购利率在4月15日美国报税截止日前后会发生波动,大量美国公债标售进行结算时也会如此.例如,美国财政部本周的两年期、五年期和七年期公债的标售将于4月30日周一结算.
将资金撤出一般抵押回购市场往往会推升利率.一旦债券持有人获得支付,部分现金或将回到回购市场.但一般而言,这部分资金是分配给债券持有者并"任其自由支配的,"Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall指出.
他说,回购利率或将在本周略微下滑,但在下周一再度回升,因下周一是美国本周两年期、五年期和七年期公债标售的结算日.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2