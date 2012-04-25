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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 07:14 BJT

〔英国数据〕3月Nationwide消费者信心指数升至53,创下九个月最高

路透伦敦4月26日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,英国3月NATIONWIDE消费者信心指数升至九个月最高,因人们对就业市场的担忧减轻,更愿意购买房屋和汽车等高价商品.

英国3月NATIONWIDE消费者信心指数从2月的44升至53,但较长期均值仍低23点.

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