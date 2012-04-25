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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 07:30 BJT

〔表格〕韩国第一季GDP经季节调整初值较前季增长0.9%

路透首尔4月26日电---下表为韩国央行公布2012年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)初值的细节:

(较上季变动百分比,经季节调整):

*2012年第一季 ^2011年第四季

GDP成长率 0.9 0.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 -4.3 8.2

制造业 2.2 -0.3

建筑业 -1.0 -0.2

服务业 0.9 0.7

民间消费 1.0 -0.4

资本投资 10.8 -4.3

建筑投资 -0.7 0.1

商品出口 3.4 -2.7

商品进口 4.5 -3.6

(较上年同期变动百分比)

*2012年第一季 ^2011年第四季

GDP成长率 2.8 3.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 2.1 3.7

制造业 4.2 5.4

建筑业 3.0 -0.6

服务业 2.3 2.5

民间消费 1.6 1.1

资本投资 9.1 -3.3

建筑投资 2.1 -2.1

商品出口 5.0 3.8

商品进口 4.6 3.5

过去几季GDP成长率:

较前季 较上年同期

2011第三季 0.8 3.6

2011第二季 0.8 3.5

2011第一季 1.3 4.2

2010第四季 0.6 4.9

2010第三季 0.7 4.5

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

* 初值

^ 2012年3月30日修正值[ID:nSB1463228].(完)

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--编译 肖群英;审校 戴素萍

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