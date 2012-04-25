〔表格〕韩国第一季GDP经季节调整初值较前季增长0.9%

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透首尔4月26日电---下表为韩国央行公布2012年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)初值的细节:
(较上季变动百分比,经季节调整):
*2012年第一季 ^2011年第四季
GDP成长率 0.9 0.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 -4.3 8.2
制造业 2.2 -0.3
建筑业 -1.0 -0.2
服务业 0.9 0.7
民间消费 1.0 -0.4
资本投资 10.8 -4.3
建筑投资 -0.7 0.1
商品出口 3.4 -2.7
商品进口 4.5 -3.6
(较上年同期变动百分比)
*2012年第一季 ^2011年第四季
GDP成长率 2.8 3.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 2.1 3.7
制造业 4.2 5.4
建筑业 3.0 -0.6
服务业 2.3 2.5
民间消费 1.6 1.1
资本投资 9.1 -3.3
建筑投资 2.1 -2.1
商品出口 5.0 3.8
商品进口 4.6 3.5
过去几季GDP成长率:
较前季 较上年同期
2011第三季 0.8 3.6
2011第二季 0.8 3.5
2011第一季 1.3 4.2
2010第四季 0.6 4.9
2010第三季 0.7 4.5
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
* 初值
^ 2012年3月30日修正值[ID:nSB1463228].(完)
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--编译 肖群英;审校 戴素萍
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。