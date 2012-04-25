〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超290万股

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透东京4月26日电---以下为日本股市周四开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 买单 21.1 卖单 18.2 --------------- 净买单 2.9 (完) --编译 王兴亚;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。