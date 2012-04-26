《欧洲经济焦点》德拉吉呼吁各国政府要承担起本国经济成长的责任

路透布鲁塞尔4月25日电---欧洲央行总裁德拉吉周三号召订立一项"成长条约",要求欧元区各国政府承担改善本国经济的责任.

他没有暗示欧洲央行准备对成员国或银行提供进一步支持.

西班牙承受重压,荷兰政府因预算计划争执而下台,最新数据显示欧元区正在被拖回到衰退中,因此金融市场日渐相信,欧洲央行将不得不再度出手相救.

不过欧元区成员国央行首脑的说法则大相径庭--欧洲央行已经通过长期再融资操作(LTRO)挹注了逾1万亿欧元资金以避免信贷紧缩,政府和银行业已有削减债务和整顿资产负债的空间.

德拉吉呼吁欧元区国家实施促进经济增长的结构性改革.

"我们已经有了财政条约.现在我最关心的是订立一份成长条约,"他在欧洲议会这样说到,并呼吁这一点需要体现在欧洲紧缩预算的六项规定中.

他敦促欧元区成员国实施结构性改革以帮助实现增长,称欧洲央行的贡献在于保持物价稳定.

"我们是否在竭尽所能促进发展?这并不是我们的任务,我们的任务是保持物价稳定并由此对经济成长作出贡献.我认为这才是我们现在所做的."

欧洲央行执委亚斯穆森表示,有一种可能性是将部分可用的欧盟结构基金(structural funds)资金提供给处于危机之中的国家,"目的就是促进就业".

德国金融时报(Financial Times Deutschland)亦援引亚斯穆森的讲话报导,欧洲国家或许也将实行德国那样就业市场改革.