叙利亚暴力活动不断 法国呼吁联合国快速行动

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月25日电（记者 Oliver Holmes）---异见人士称，叙利亚政府军周三在巴士上枪杀了四名平民，大马士革附近还发生了激烈战斗。目前国际社会也在增加施压力度，要求该国总统阿萨德履行停火承诺，下令其部队撤回营区。
据叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，在反对阿萨德的重要据点哈马市（Hama），一幢建筑物发生爆炸，至少12人死亡，还有几十人受伤。
另一活动分子组织地方协调委员会（Local Coordination Committee）称，爆炸是由一枚射入建筑物的火箭弹引起，并指出造成的死亡人数更多，为54人，当中包括几名儿童。
另一活动分子消息人士称，爆炸可能源于建筑物内部。尚无法立即核实这些说法。
叙利亚政府未对此事置评，仅称其致力于联合国-阿盟和平特使安南4月12日的停火协议，但保留对“恐怖组织”继续袭击作出回应的权利。
当地居民称，首都以东Douma地区仍在进行无情的轰炸。这是对停火协议的公然挑战，也为法国等西方国家提供了更多的向该国施压的理由，这些国家希望通过广泛的联合国制裁结束该国危机。
法国外交部长朱佩敦促加快速度部署联合国观察员，并称如果阿萨德不撤军，下月将推动惩罚性制裁。
叙利亚人权观察组织称，叙利亚安全部队在Aleppo通往大马士革主路的一个检查站朝一辆巴士开火，造成四人死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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