〔中股业绩〕贵州茅台一季度实现净利29.69亿元,同比增逾五成

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透上海4月26日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周四公布一季报,2012年1-3月实现净利润达29.69亿元人民币,同比增57.6%,因销量增加,当期实现基本每股收益2.86元.公司并计划投资近36亿元实施技改项目.
2012年一季 2011年一季 同比增减(%)
营业收入(亿元) 60.16 42.21 42.54
净利润(亿元) 29.69 18.84 57.60
基本每股收益(元) 2.86 1.81 57.60
公告指出,公司拟投资35.83亿元实施酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目,所需资金由公司自筹解决;拟先行实施一期工程,投资总额约为18.12亿元.
项目全部建成投产后,预计每年将实现销售收入31.39亿元,利润总额14.27亿元.
贵州茅台2011年实现净利润87.63亿元,同比增长73.49%;当期实现基本每股收益8.44元.[ID:nSB1481362]
贵州茅台周三收报212.92元,过去三个月累计上涨约14.49%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。