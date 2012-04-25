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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 07:45 BJT

〔中股业绩〕贵州茅台一季度实现净利29.69亿元,同比增逾五成

路透上海4月26日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周四公布一季报,2012年1-3月实现净利润达29.69亿元人民币,同比增57.6%,因销量增加,当期实现基本每股收益2.86元.公司并计划投资近36亿元实施技改项目.

2012年一季 2011年一季 同比增减(%)

营业收入(亿元) 60.16 42.21 42.54

净利润(亿元) 29.69 18.84 57.60

基本每股收益(元) 2.86 1.81 57.60

公告指出,公司拟投资35.83亿元实施酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目,所需资金由公司自筹解决;拟先行实施一期工程,投资总额约为18.12亿元.

项目全部建成投产后,预计每年将实现销售收入31.39亿元,利润总额14.27亿元.

贵州茅台2011年实现净利润87.63亿元,同比增长73.49%;当期实现基本每股收益8.44元.[ID:nSB1481362]

贵州茅台周三收报212.92元,过去三个月累计上涨约14.49%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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