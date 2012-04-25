版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 07:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.99 +0.17 +0.30 2667248

搜狐 (SOHU.O) 52.10 +1.14 +2.24 644668

网易 (NTES.O) 59.63 +1.49 +2.56 640458

百度 (BIDU.O) 134.82 -1.01 -0.74 14044436

亚信科技 ASIA.O 11.85 +0.08 +0.68 96857

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.91 +0.05 +0.34 1673623

联电 (UMC.N) 2.54 +0.03 +1.20 837246

日月光 (ASX.N) 4.93 +0.13 +2.71 169130

矽品精密 (SPIL.O) 5.68 +0.11 +1.97 1510759

和信超媒体 (GIGM.O) 1.31 +0.03 +2.34 45659

友达 (AUO.N) 4.75 +0.22 +4.86 233415

中华电信 (CHT.N) 30.60 +0.31 +1.02 64071

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.67 +1.17 +2.63 827413

香港

中国移动 (CHL.N) 54.79 +0.21 +0.38 213888

中国联通 (CHU.N) 16.67 -0.04 -0.24 274495

中国电信 (CHA.N) 53.05 +0.34 +0.65 12188

中芯国际 (SMI.N) 2.42 -0.03 -1.22 40862

(完)

--整理 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐