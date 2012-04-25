《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.99 +0.17 +0.30 2667248
搜狐 (SOHU.O) 52.10 +1.14 +2.24 644668
网易 (NTES.O) 59.63 +1.49 +2.56 640458
百度 (BIDU.O) 134.82 -1.01 -0.74 14044436
亚信科技 ASIA.O 11.85 +0.08 +0.68 96857
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.91 +0.05 +0.34 1673623
联电 (UMC.N) 2.54 +0.03 +1.20 837246
日月光 (ASX.N) 4.93 +0.13 +2.71 169130
矽品精密 (SPIL.O) 5.68 +0.11 +1.97 1510759
和信超媒体 (GIGM.O) 1.31 +0.03 +2.34 45659
友达 (AUO.N) 4.75 +0.22 +4.86 233415
中华电信 (CHT.N) 30.60 +0.31 +1.02 64071
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.67 +1.17 +2.63 827413
香港
中国移动 (CHL.N) 54.79 +0.21 +0.38 213888
中国联通 (CHU.N) 16.67 -0.04 -0.24 274495
中国电信 (CHA.N) 53.05 +0.34 +0.65 12188
中芯国际 (SMI.N) 2.42 -0.03 -1.22 40862
(完)
--整理 徐文焰
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。