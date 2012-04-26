《美国个股焦点》中国市场和新产品将是苹果保持增长势头的关键

路透旧金山4月25日电---苹果(AAPL.O)在中国市场令人颇感惊讶的强势表现,抚平了人们对于iPhone销售正失去劲头的担忧.不过分析师们仍想知道,在没有一款革命性新产品的前提下,执行长库克能够让苹果炽热的成长势头保持多久.

苹果股价周三大涨约9%,扳回过去两周内的大部分跌幅.这家科技业巨头股价表现再度超出华尔街预期,市值又增加接近500亿美元.

多头认为,新兴市场(特别是中国),以及即将面市的新产品,如搭载4G技术的iPhone 5和Apple TV,将会延续苹果夺目的增长态势.中国有着全球最大的移动通信市场,而且这一市场还远远没有达到饱和.

不过若以空头的角度出发,他们担心较长期内,谷歌(GOOG.O)的Android系统可能最终给苹果在中国的利润率带来压力,就像在其它地区一样.空头亦怀疑苹果还能否成功推出一鸣惊人的新产品.

Gartner消费科技业分析师Carolina Milanesi表示,苹果在中国的销售,是该公司较长期内保持营收成长速度的关键.

"这是个大问题,"Milanesi谈到中国市场份额时表示."...我认为苹果有机会保持成长步伐,或者至少销量不会立即下降."

产品方面,"(Apple)TV似乎是人人都在关注的."她补充道.