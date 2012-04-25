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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 07:52 BJT

〔韩股业绩〕SK hynix第一季净亏损为2,710亿韩元,为连续第三季亏损

路透首尔4月26日电---韩国SK hynix Semiconductor(000660.KS)周四公布:

* 第一季营收为2.4万亿韩元(市场预估为2.3万亿韩元)

* 第一季营业亏损为2,599.8亿韩元(市场预估为亏损1,550亿韩元)

* 第一季净亏损为2,710亿韩元(市场预估为亏损1,690亿韩元)

　* 第一季DRAM晶片出货量较前季增长9%,价格下跌10%

* 第一季NAND晶片出货量较前季增长2%,价格下跌16%.(完)

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