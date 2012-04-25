日韩经济指标预测--4月26日-5月3日****

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透4月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月25日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028
4月26日(四)
2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%
(较前月) -0.5% +1.8%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%
2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%
一个月预估 -- +2.6%
两个月预估 -- +0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%
4月27日(五)
0330 日本央行利率决定 4月 -- 0.10%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -1.8%
房屋开工(较上年同期) +8.1% +7.5%
--------------------------------4月30日当周------------------------------------
4月29日(日)
2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +14.4%
服务业产出(较前月) -- +0.9%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1
4月30日(一)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
5月1日(二)
0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -- -1.4%
进口(较上年同期) -- -1.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差25
5月2日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 51.96
0130 日本加班工资 3月 -- +3.4%
5月3日(四)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。