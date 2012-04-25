《中国报摘》--中国证券报4月26日

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
* 头版头条:
----中国华泰柏瑞、嘉实基金公司的两只沪深300 ETF发行进入最后的高潮期.业内人士根据相关渠道数据预测,两只ETF合计首募规模有望达300亿元人民币.基金成立后,有望在5月中上旬集中建仓.
* 其他:
--证监会有关部门负责人表示,上交所和深交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行报批手续.消息人士同日透露,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求.中小企业私募债发行期限为1年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍.
--记者获悉,浙江省已通过温州金融改革试验区方案实施细则,将于近日公布.温州市委书记陈德荣并同时透露,温州金融改革的主要目标是:2012年新增小额贷款公司30家,2013年总数达到100家,实现都市功能区和中心镇全覆盖.
--中国人民银行公布的数据显示,一季度房地产贷款增加2,427亿元,同比少增2,812亿元.
--财政部公告称中央财政近日预拨了2012年成品油价格改革财政补贴资金477亿元.同时,中央财政共安排2011年成品油价格改革财政补贴资金928亿元,并要求各地在今年5月底前将补贴资金兑付到补贴对象.
--记者获悉,国家能源局正在加紧制定能源领域鼓励民间投资发展实施细则.预计该实施细则最早将于6月底前引发.
--金地集团(600383.SS)总裁黄俊灿表示,目前公司手握186亿元货币资金,集团今年将拿出106亿元左右的资金购买土地.
--贵州茅台(600519.SS)公布2012年一季报显示,一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润29.69亿元,同比增长57.60%;基本每股收益2.86元.
--兴业银行(601166.SS)2012年一季报显示,截至一季度末,公司实现归属于母公司股东的净利润82.88亿元,同比增长58.74%.利润增长高于同期业务规模增长,创下季度盈利新高.(完)
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。