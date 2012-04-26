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债券 | 2012年 4月 26日 星期四 08:21 BJT

〔欧元区金融〕欧洲考虑用ESM援助银行,德国强烈反对--南德日报

路透柏林4月26日电---南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四报导,欧洲央行(ECB)和一些欧元区国家正努力让受危机打击的银行能够直接从欧洲永久救援基金获得资金.报导未援引消息来源.

"根据南德日报的消息,一些欧元区国家将在未来几周检视怎样将信贷直接转给亟需资金但可以存活的银行,"该报称,不过表示德国对此非常反对.

"其原因是西班牙危机,以及担心可能扩散至欧元区其他国家."

根据现有协议,各国可动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),银行不可以.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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