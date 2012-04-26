〔欧元区金融〕欧洲考虑用ESM援助银行,德国强烈反对--南德日报

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林4月26日电---南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四报导,欧洲央行(ECB)和一些欧元区国家正努力让受危机打击的银行能够直接从欧洲永久救援基金获得资金.报导未援引消息来源.
"根据南德日报的消息,一些欧元区国家将在未来几周检视怎样将信贷直接转给亟需资金但可以存活的银行,"该报称,不过表示德国对此非常反对.
"其原因是西班牙危机,以及担心可能扩散至欧元区其他国家."
根据现有协议,各国可动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),银行不可以.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。