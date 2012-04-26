美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透4月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
4月26日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月21日当周 37.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.475
续请失业金人数(万人) 4月14日当周 330 329.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.09
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 3月 +1.0% -0.5%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 4月 -- 正9
4月27日(五)
1230 美国雇佣成本 第一季 +0.5% +0.5%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +2.5% +3.0%
GDP隐性平减指数 +2.0% +0.8%
最终销售 +2.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
核心PCE物价指数 +2.1% +1.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 75.7 75.7
现况指数 81.0 80.6
预期指数 72.5 72.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月20日当周 -- 123.9
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
4月30日(一)
1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.2%
个人支出 +0.4% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 91.7
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- +0.1%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 -- +1.7%
(较前月) -- +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 61.8 62.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 -- 10.8
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 -- +1.4%
5月1日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -- +0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 -- +2.7%
1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 52.4
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 53.5 53.4
物价分项指数 60.0 61.0
1400 美国建筑支出 3月 +0.5% -1.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 -- 16.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,445 1,431.4
5月2日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7
再融资指数 -- 3,715.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加19 增加20.9
1400 美国工厂订单 3月修正值 +0.4% +1.3%
耐久财(耐用品)订单 -- -4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
5月3日(四)
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 +0.2% +0.9%
单位劳工成本 +2.9% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 -- --
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.8 56.0
企业活动指数 56.9 58.9 (完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。