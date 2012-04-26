〔中国基金〕华泰柏瑞和嘉实的沪深300ETF首募规模或达300亿元--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国首批跨市场交易所交易基金(ETF)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF已接近发行期尾声.中国证券报周四报导预期,两个ETF首募规模有望达到300亿元人民币.基金成立后,有望在5月中上旬进入市场集中建仓.
华泰柏瑞内部人士透露,"保守估计,这个基金的首募规模应在三位数(亿元)以上...百亿基金有望重出江湖."
报导指出,按惯例ETF发行通常在认购期最后一天放量.华泰柏瑞沪深300ETF将于周四下午收盘时结束首募,而嘉实沪深300ETF将于周五结束募集.
报导称,按照时点推测,两基金有望5月初成立,这意味着5月中上旬会成为两只沪深300ETF集中建仓期,5月底有望实现上市交易.由于投资者能以单只成分股换购ETF,因此现金认购只占两只沪深300ETF最终募集规模的一部分.
业内人士分析,较沪深300日均成交额而言,两只沪深300ETF建仓不会对市场产生巨大影响,但对一些流动性较差的成分股,有望产生一定推动作用.两只沪深300ETF高募集额及快速建仓,有望提振投资者对蓝筹行情的信心.
此外,华泰柏瑞的沪深300ETF联接基金已于4月23日开始发行,将于5月25日结束发行.嘉实沪深300指数基金(LOF)截至一季度末资产规模达273亿元,未来有望转型为嘉实沪深300ETF联接基金.业内人士认为,未来沪深300ETF的规模将超千亿元.
中国金融期货交易所此前推出的国内首只金融期货产品--沪深300指数期货<0#CIF:>目前交投已相当活跃,去年单边交易总量达43.8万亿元人民币.而沪深300ETF的成立,将有助于投资者随时进行期现套利等操作.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。