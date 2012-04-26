〔中国基金〕华泰柏瑞和嘉实的沪深300ETF首募规模或达300亿元--报载

路透上海4月26日电---中国首批跨市场交易所交易基金(ETF)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF已接近发行期尾声.中国证券报周四报导预期,两个ETF首募规模有望达到300亿元人民币.基金成立后,有望在5月中上旬进入市场集中建仓.

华泰柏瑞内部人士透露,"保守估计,这个基金的首募规模应在三位数(亿元)以上...百亿基金有望重出江湖."

报导指出,按惯例ETF发行通常在认购期最后一天放量.华泰柏瑞沪深300ETF将于周四下午收盘时结束首募,而嘉实沪深300ETF将于周五结束募集.

报导称,按照时点推测,两基金有望5月初成立,这意味着5月中上旬会成为两只沪深300ETF集中建仓期,5月底有望实现上市交易.由于投资者能以单只成分股换购ETF,因此现金认购只占两只沪深300ETF最终募集规模的一部分.

业内人士分析,较沪深300日均成交额而言,两只沪深300ETF建仓不会对市场产生巨大影响,但对一些流动性较差的成分股,有望产生一定推动作用.两只沪深300ETF高募集额及快速建仓,有望提振投资者对蓝筹行情的信心.

此外,华泰柏瑞的沪深300ETF联接基金已于4月23日开始发行,将于5月25日结束发行.嘉实沪深300指数基金(LOF)截至一季度末资产规模达273亿元,未来有望转型为嘉实沪深300ETF联接基金.业内人士认为,未来沪深300ETF的规模将超千亿元.

中国金融期货交易所此前推出的国内首只金融期货产品--沪深300指数期货<0#CIF:>目前交投已相当活跃,去年单边交易总量达43.8万亿元人民币.而沪深300ETF的成立,将有助于投资者随时进行期现套利等操作.(完)