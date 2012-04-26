〔中股业绩〕中国船舶和中国重工一季度同比大降,因船舶市场低迷

路透上海4月26日电---中国两大造船股--中国船舶工业股份公司(600150.SS)和中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周四均公布一季报,由于船舶市场低迷,产品价格大降,前三个月两公司净利均出现较大幅度下滑.

中国船舶一季度营业总收入为62.38亿元人民币,较上年同期(67.67亿元)下降7.81%;而净利仅2.63亿元,同比下降62.68%;每股收益0.248元.

公司称,因上半年在建船舶及相关产品的价格同比有较大下降,导致产品毛利率降低,预计上半年净利同比减少50%以上.

中国重工的形势略好一些,其一季度实现净利10.29亿元,同比下降27.26%;每股收益0.07元.公司营业总收入达123.24亿元,比上年同期的139.29亿元下降11.5%.

因全球航运业运能过剩及经济增长放缓,海运业景气度一落千丈,船运公司延缓造船甚至弃船,使得造船业亦进入"冬天".

据国内媒体此前报导,2012年1月,中国新接船舶订单26万载重吨,同比下降79%,为2009年6月以来单月最低值;而且因外销需求不力以及业内价格战,订单价格被一再压缩.(完)