〔中股业绩〕中国船舶和中国重工一季度同比大降,因船舶市场低迷

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国两大造船股--中国船舶工业股份公司(600150.SS)和中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周四均公布一季报,由于船舶市场低迷,产品价格大降,前三个月两公司净利均出现较大幅度下滑.
中国船舶一季度营业总收入为62.38亿元人民币,较上年同期(67.67亿元)下降7.81%;而净利仅2.63亿元,同比下降62.68%;每股收益0.248元.
公司称,因上半年在建船舶及相关产品的价格同比有较大下降,导致产品毛利率降低,预计上半年净利同比减少50%以上.
中国重工的形势略好一些,其一季度实现净利10.29亿元,同比下降27.26%;每股收益0.07元.公司营业总收入达123.24亿元,比上年同期的139.29亿元下降11.5%.
因全球航运业运能过剩及经济增长放缓,海运业景气度一落千丈,船运公司延缓造船甚至弃船,使得造船业亦进入"冬天".
据国内媒体此前报导,2012年1月,中国新接船舶订单26万载重吨,同比下降79%,为2009年6月以来单月最低值;而且因外销需求不力以及业内价格战,订单价格被一再压缩.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。