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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:08 BJT

《中国报摘》--金融时报4月26日

* 头版头条:

--中国人民银行发布统计报告显示,3月末金融机构贷款同比增逾一成五,小微企业贷款稳步增长,农村贷款,农户贷款高于同期各项贷款,西部地区贷款增速继续快于东中部.

* 其他:

--财政部,国家税局总局日前发布通知,明确保险公司农业巨灾风险准备金可税前据实扣除.

--为增强地方兑付补贴能力,中央财政近日预拨2012年成品油价格改革补贴资金477亿元人民币.

--中国出口信用保险公司发布2012年第一季度中国短期出口贸易信用风险指数,即"ERL"指数,由去年四季度的103.9下降至102.29点,表明中国短期出口贸易信用风险略有上升.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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