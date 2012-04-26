《中国报摘》--金融时报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国人民银行发布统计报告显示,3月末金融机构贷款同比增逾一成五,小微企业贷款稳步增长,农村贷款,农户贷款高于同期各项贷款,西部地区贷款增速继续快于东中部.
* 其他:
--财政部,国家税局总局日前发布通知,明确保险公司农业巨灾风险准备金可税前据实扣除.
--为增强地方兑付补贴能力,中央财政近日预拨2012年成品油价格改革补贴资金477亿元人民币.
--中国出口信用保险公司发布2012年第一季度中国短期出口贸易信用风险指数,即"ERL"指数,由去年四季度的103.9下降至102.29点,表明中国短期出口贸易信用风险略有上升.(完)
--整理 沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。