〔中国债市〕沪深交易所中小企业私募债试点办法正履行报批手续--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---由中国证监会主导的中小企业私募债距推出又近了一步.中国证券报周四引述证监会有关部门负责人称,上海证交所和深圳证交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行报批手续.
报导并援引消息人士指出,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求,中小企业私募债发行期限为一年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的三倍.
该办法提出,中小企业私募债试点范围为北京、天津、广东、江苏、浙江、上海六省市,发行主体除房地产行业和九大限制产能行业的企业外,其他行业的企业均可申请,企业可自主选择在深交所或上交所备案.
此外针对规模较小的企业,该办法在最终的征求意见稿中提出多家企业可推出集合私募债.
在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(银行间市场私募债)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其余品种则由央行主导.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。