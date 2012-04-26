〔中国债市〕沪深交易所中小企业私募债试点办法正履行报批手续--报载

路透上海4月26日电---由中国证监会主导的中小企业私募债距推出又近了一步.中国证券报周四引述证监会有关部门负责人称,上海证交所和深圳证交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行报批手续.

报导并援引消息人士指出,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求,中小企业私募债发行期限为一年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的三倍.

该办法提出,中小企业私募债试点范围为北京、天津、广东、江苏、浙江、上海六省市,发行主体除房地产行业和九大限制产能行业的企业外,其他行业的企业均可申请,企业可自主选择在深交所或上交所备案.

此外针对规模较小的企业,该办法在最终的征求意见稿中提出多家企业可推出集合私募债.

在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(银行间市场私募债)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其余品种则由央行主导.(完)