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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:15 BJT

〔东京汇市〕美联储立场温和打压美元,新西兰元挺住央行压力

* 美元指数在三周低位挣扎

* 新西兰元挺住新西兰央行口头压低汇率的压力

* 日圆关注日本央行周五会议

路透悉尼4月26日电---美元指数周四在三周低位徘徊,美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策立场温和对其构成打压.

另一方面,新西兰元显示出相当的韧性,此前该国央行警告,若新西兰元一直这样强劲,可能考虑降息.

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