〔东京汇市〕美联储立场温和打压美元,新西兰元挺住央行压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美元指数在三周低位挣扎
* 新西兰元挺住新西兰央行口头压低汇率的压力
* 日圆关注日本央行周五会议
路透悉尼4月26日电---美元指数周四在三周低位徘徊,美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策立场温和对其构成打压.
另一方面,新西兰元显示出相当的韧性,此前该国央行警告,若新西兰元一直这样强劲,可能考虑降息.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。