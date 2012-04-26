〔中国经济〕今年预计增长逾8%,货币政策应稳健加微调--国研中心

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 今年经济呈"前降后稳",全年GDP增长8%以上
* CPI和PPI涨幅将随经济企稳回升,但压力较小
* 货币政策保持稳健,适时适度微调
路透北京4月26日电---中国国务院发展研究中心发布报告称,预计2012年全年中国经济运行将呈"前降后稳"态势,全年经济增长在8%以上.宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策.
刊登在上海证券报的这份国研中心报告预计,今年投资增速降幅有限,出口增长高于去年底的预期.物价涨幅将随经济回稳而有所回升,预计居民消费价格指数(CPI)上涨3.5%左右,工业生产者出厂价格(PPI)涨幅在4%以内.
在货币政策方面,报告称应保持稳健,并适时适度微调.跟踪外汇占款变动,适时下调法定存款准备金率,确保银行流动性平稳.另外,保持汇率基本稳定,并引导汇率双向浮动.
中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低于市场预期.同期固定资产投资(不含农户)同比增长20.9%.同时,3月贸易重现出口导向的顺差,进出口同比增幅均较上月大幅回落,其中进口降幅更大.
报告分析称,在美国经济呈现温和复苏;欧债危机处置取得阶段性进展,金融市场初步企稳;新兴经济体通胀压力减轻,宏观政策开始明显放松的环境下,预计中国出口增长将逐步回升,全年增幅望接近15%.
而内需增长亦有望逐步企稳.中国仍处消费快速增长期,消费的稳定性总体较高.受居民收入增长、公共服务改善及汽车销售回稳等因素支撑,及住房刚性需求逐步释放,消费实际降幅有限.且企业去库存也有望在年中前结束.
不过,短期需求下降的最大风险来自于投资.预计房地产库存将在3季度达到峰值,同期房地产企业特别是中小房地产企业的资金链亦将更趋紧张.不过,保障房在建规模大则有利于稳定投资增长.
中国政府工作报告此前将2012年GDP增长目标调降为7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.
**防止过度放宽宏观政策**
报告并指出,本轮经济回调已超出了一般意义上的周期波动范畴,是中长期增长潜力下降与多重周期因素叠加的结果,供给冲击改变了要素价格趋势,且体制障碍扭曲资源配置.
"宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策而使经济重回以往高增长轨道的倾向",报告并称,"增长阶段转换也需要一个相对稳定的宏观环境,宏观政策也要防止在多重因素作用下短期内增长速度过快下滑".
因而,需处理好稳增长、调结构、控物价的关系,在保持总需求政策基本稳定的同时,重点推行改革导向的供给政策,促进经济结构调整;着力消除体制障碍,纠正扭曲性资源配置;并积极推动基础产业改革.
在政策方面,除了保持货币政策稳定,适时适度微调,在具体操作方面,亦要将同业存款纳入存贷比考核,以月为基础考核金融机构的存贷比指标,保证信贷的正常投放.
同时,加强对担保、典当、小额信贷公司、信托公司等的监管,规范银行理财业务，避免引发系统性风险和倒逼货币发行.另外,还要允许商业银行存款利率上浮,逐步推进利率市场化;大力发展企业债券市场,开辟新的融资渠道.
另外,在推进结构性减税方面,需进一步加大对中小企业技术创新的财税支持力度;调整完善"营改增"试点方案,切实减少重复征税和降低税负;加快落实农产品增值税进项税额核定扣除办法等.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。